下周北臺灣氣溫略有起伏，整體來說舒適到稍有涼意；中南部天氣則大致穩定，白天溫暖但日夜溫差大。(摘自氣象局臉書:報天氣)

今年第20號「閃電」颱風動態變數仍大，未來2-3天將呈現滯留打轉狀態，恐要待周四（5）後才會有進一步結果。(氣象局提供)

明起東北風稍增強，東北半部迎風面需局部短暫陣雨，天氣稍涼，其他各地早晚較涼。氣象局表示，下周北臺灣氣溫略有起伏，整體來說舒適到稍有涼意；中南部天氣則大致穩定，白天溫暖但日夜溫差大。不過周五（6）起水氣又將增多，東北部降雨會更明顯。而今年第20號「閃電」颱風動態變數仍大，未來2-3天將呈現滯留打轉狀態，恐要待周四（5）後才會有進一步結果。

氣象局表示，明天（2）東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，各地也早晚也較涼，迎風面桃園以北及東北部地區有短暫雨，東北部地區及大台北山區注意有局部較大雨勢發生的機率；而東部、東南部及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。天氣方面，預測各地低溫約20-22度，局部沿海空曠處或近山區平地則會溫度更低一些，白天桃園以北及東半部高溫約25-28度，其他地區約27-31度，中南部高溫仍可達30度以上，日夜溫差較大。

未來一周天氣，北部受到水氣增減影響，變化較大，中南部大致呈多雲至晴，日夜溫差較大。氣象局「報天氣」表示，周一、二（2-3）東北風帶來的水氣稍微多一些，桃園以北和東半部地區天氣較易有陰雨，尤其東北部和大台北山區降雨的時間稍長；周三、周四（4-5），水氣略減少，下雨的範圍限縮在宜蘭和基隆、大台北地區，天氣較好。不過周五（6）之後水氣將逐漸增多，北部、東半部的雨勢會再變得比較明顯。

颱風論壇指出，未來48小時是閃電颱風侵台與否關鍵期，之後路徑將逐漸明朗。(摘自台灣颱風論壇｜天氣特急)

颱風動態方面，氣象局表示，第19號颱風「天鵝」已於今（1日）下午2時減弱為中度颱風，對臺灣天氣並沒有直接影響；而第20號輕度颱風「閃電」，下午2時位於鵝鑾鼻東南東方約1420公里的海面上，未來2~3天因為導引氣流不明顯，前途茫茫不知該往哪兒走，會暫時呈現滯留打轉的狀態，未來路徑及強度不確定性仍大，估計要到周四之後才會有結果。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，由於下周高壓重新增強的時間點大約會落在周二（3)附近，這之前閃電颱風基本上沒什麼導引氣流，所以會出現「原地滯留」的預報，同時也為未來動向增添預報難度。接下來就要看之後高壓重新增強「能有多強」，如果高壓較強，「閃電」被壓向菲律賓的機會則增高；若高壓增幅不高，颱風恐往「巴士海峽-台灣南方」前進。颱風論壇指出，未來48小時是關鍵期，之後路徑將逐漸明朗。

(中時新聞網)