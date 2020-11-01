妙璇舞蹈團帶來精彩表演「歡慶」，祝賀港區藝術中心生日快樂。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕出席港區藝術中心20周年館慶活動。（王文吉攝）

館慶節目邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，祝賀港區藝術中心生日快樂（王文吉攝）

館慶節目邀請九天民俗技藝團帶來「廟會劇場」，祝賀港區藝術中心生日快樂。（王文吉攝）

台中市港區藝術中心2000年開館營運，今年正好滿20年，今日舉行20周年館慶，市長盧秀燕感謝紙風車劇團、九天民俗技藝團、妙璇舞蹈團等傑出表演團隊帶來精彩演出慶祝，港區藝術中心20年來努力不懈服務在地鄉親，她邀請現場民眾高喊「生日快樂」，一起為港區藝術中心慶生。

台中市文化局今日舉辦「港藝20-祝藝」館慶系列活動，除了精彩表演外，現場還有藝術手作小鷺市集，吸引2萬民眾參與。盧秀燕下午也到場同慶，紙風車劇團精湛演出吸引許多大小朋友目光，盧秀燕耳提面命現場小朋友一定要「認真吃飯、認真睡覺、勤洗手保持健康，做一個乖乖的好孩子。」

文化局長張大春也說，港區藝術中心20年來豐富了海線的人文、美術、音樂、戲劇及生活，感謝民意代表為港藝爭取硬體與軟體，一起為文化藝術努力。

港區藝術中心表示，今日節目融合妙璇舞蹈團的「歡慶」、九天民俗技藝團的「廟會劇場」，以及紙風車劇團的「蕃薯森林奇遇記」等，一同祝賀港區藝術中心，也象徵藝術表現的多元與包容，更代表著港區藝術中心20年來一直以「有藝思」的精神規劃每一個大、小活動。

11月6日也將邀請金鐘主播沈春華及情歌王子王瑞瑜，辦理「快樂是教室」說唱分享會，透過別具新意的演講方式引領民眾體驗一場藝文之旅。

市議員陳廷秀、楊典忠、王立任、梧棲區長溫國宏、清水區長蔡慶生、台中市港區文化藝術基金會董事長陳大松、港區藝術中心代理主任周武慶及歷屆主任今日均出席共襄盛舉。

(中時 )