南韓中央防疫對策本部1日表示，過去24小時確診病例較前一天新增124人，累計26,635人確診，466人病歿。單日新增人數已連續5天以3位數成長，首都圈仍是重災區。首爾市13日起將對高、中風險設施不戴口罩者處以10萬韓元（約新台幣2,520）罰款。

首爾市表示，下周五起除了已被禁止聚眾的公共交通、醫療設施、養老院等高風險公共設施外，補習班、面積超過150平方米的餐廳、市區婚宴場所、殯儀館、宗教場所、電影院、室內運動場等中風險設施也是重點防疫對象，進入設施而不戴口罩者將被處以罰款。

此外，南韓也將維持社交距離的級別由3級增至5級。南韓總理丁世均說，由於新冠疫情已成生活常態，保持社交距離措施將由現行的3級細分為5級，最低為1級，然後依次是1.5級、2級、2.5級、3級。如果一周平均每日新增確診人數超過800例，就會進入最高的3級，屆時會實施封鎖措施。全國將分為7個區域，各自根據確診人數，決定措施的級別。

(中時 )