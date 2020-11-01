俄羅斯媒體報導，拜登競選團隊的1輛巴士10月30日在德州高速公路上被川普支持者車隊團團包圍，拜登陣營因此被迫取消當日在該州的造勢活動，事後川普還轉發現場影片，大讚「我愛德州！」。面對美國大選亂象叢生，港媒《南華早報》則分析，這將是川普「送給中國的禮物」。

今日俄羅斯（RT）報導，拜登陣營的1輛白色競選巴士，在公路上被大量車身懸掛美國國旗和「讓美國再度偉大」標語的卡車包圍。拜登陣營之後宣布，基於安全考量，取消當日在奧斯汀北部的造勢活動。民主黨人亦譴責此事屬於「危險的騷擾」。

隨著美國大選進入最後衝刺的白熱化階段。《南華早報》11月1日發布評論稱，美國大選的混亂將是川普送給中國最新的禮物。川普面對新冠疫情的無能，已讓美國成為全世界的笑柄。北京政府更高興的是，一旦川普他兌現先前的威脅，無視人民的意願，美國民主的吸引力將更加蕩然無存。

(中時 )