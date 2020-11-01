日本媒體報導，西武獅隊今（1）日宣布不與二軍投手教練許銘傑續約，結束他在日職3年的教練生涯。許銘傑也在臉書PO文證實此事，「我即將結束西武獅隊三年的教練生涯，邁向新的人生階段。」

許銘傑特別感謝西武獅隊本部長渡邊久信與這些年一起共事的教練、選手，讓他能在日本渡過人生很難忘的一段教練生涯，也學習到許多經驗；並且祝福西武獅隊戰績優異，選手們生涯健康順利。

許銘傑還說，目前還有一些在日本的事務需要先處理，後續會返台先做休息，如果有新的規劃再跟大家分享。

即將滿44歲的許銘傑2000年起效力西武獅12年，以洋將身分取得自由球員資格後2012年轉戰歐力士隊2年，後來透過選秀加盟中職Lamigo桃猿，2016年再轉往中信兄弟發展。2017年底獲得老東家西武的青睞，回鍋擔任二軍投手教練至今。

今天被解約的還有二軍內野守備與跑壘教練高木裕之，以及二軍打擊教練平尾博司。平尾是因涉嫌竊取兩名球員的財物，而他也承認不諱，從10月16日起球團就要求他在家等待進一步裁處，不用隨隊，今天直接宣布與他解約。

(中時 )