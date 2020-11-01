台南某大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭性侵勒斃，梁姓嫌犯9月曾企圖擄走另一名陳姓女大生，事後陳女向警局報案，派出所卻以為是惡作劇，未開立報案三聯單；對此，資深媒體人羅友志今（1）日怒批，「根本是吃案吧？」還說蘇貞昌拔掉了兩個最好的警察局長，換來的是「吃案復辟」？

陳姓女大生9月30日險遭梁嫌擄走，事後她向派出所報案，卻因為無法明確指認嫌疑人，警方因此認定是惡作劇，市警局則認定派出所高姓警員受理報案時「未依規定開立報案三聯單，過程有明顯瑕疵」；羅友志則說，「說隨機殺人嫌犯『以為是惡作劇』，只有『究責』？這是『吃案』吧？」

羅友志表示，在台南前市長賴清德任內，從陳子敬局長、被撤換的黃宗仁局長到剛被蘇貞昌拔官的周幼偉局長，台南市警察局擁有全台灣唯一「不吃案」的好傳統。當時跑社會線新聞20多年的他，骨子裡認為警察「不吃案」，形容有如總統府前發言人丁允恭對女友說「我只愛妳一個人」一樣的荒唐。

羅有志表示，直到他親自去警察局兩次，看到各分局偵查隊長回答他「我們真的不吃案！」那堅定的表情讓他相信不會吃案，後來看台南的「發破比率」等數字，真的「不好看」，還曾經被外行的名嘴揶揄「治安最差」，而他們也默默接受，默默用行動，而不是用數據，給臺南人真正「體感的安全」！

羅友志認為，如今蘇貞昌「拔掉了兩個最好的警察局長，換來的是『吃案復辟』？」他不捨的是為什麼好的官在蘇貞昌眼中那麼容不下？尤其黃宗仁、周幼偉，放在其他縣市都是讓首長垂涎三尺的好官，但蘇揆「卻可以用個人好惡、政治暴力拔掉、撤換！」

羅友志指出，若此案沒有壓力的受理，且認真的跟以前不吃案時代一樣，認真的調監視器、認真的訪查、認真的埋伏，請問，這位說著「台灣最安全」的馬來西亞女孩子會香消玉殞嗎？羅友志批評，總統蔡英文、內政部長徐國勇，還要為你的顢頇、魯莽人事背書、道歉嗎？認為台南在「被政治」後，早已經不安全了。

(中時新聞網)