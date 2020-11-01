林心如點讚了老公霍建華照片。(取自陶晶瑩IG)

林心如回台試婚紗 巴黎告白：霍建華顧家！

林心如、霍建華這對演藝圈銀色夫妻近來人紅是非多，先是被直擊在街頭大吵不歡而散，獨留女方一個人默默垂淚，還傳出林心如疑似悄悄刪掉夫婦恩愛合照，接著霍建華更被發現開心參加與人夫李李仁、修杰楷聚會，但照片不見老婆林心如身影，令兩人婚姻狀況引爆討論。

林心如、霍建華自被直擊街頭大吵後，婚姻狀況格外引發外界關心，甚至還傳出她悄悄刪掉在上個月6號上傳的夫婦合照，引爆討論。不過事後就有粉絲為女神喊冤，指林心如其實在吵架前，就因素顏狀態不好，悄悄刪照。

至於陶晶瑩日前在社群網站PO出一張老公李李仁與霍建華、修杰楷3位帥氣人夫的開心合照，再次因為照片中不見林心如身影，引發討論。但眼尖的網友就發現其實林心如默默按讚了這張合照，一個動作破除婚變傳聞。

林心如、霍建華由10年朋友升格變情人，小倆口結婚4年感情恩愛，林心如去年還在大陸實境秀《幸福三重奏》高調向霍建華告白，表示能嫁給霍建華是她這輩子最幸福的事，開心可以嫁對一個又帥又好又理解她又包容她的好老公。

(中時新聞網)