陳品均分享獲得世界冠軍心路歷程。（台南市六甲國中提供／劉秀芬台南傳真）

六甲國中時尚美學課，每周六開課。（台南市六甲國中提供／劉秀芬台南傳真）

六甲國中學生學習美髮技術，覺得非常新鮮有趣。（台南市六甲國中提供／劉秀芬台南傳真）

鄉下孩子想上美學課怎麼辦，台南市六甲國中特邀國際噴槍彩妝大師李念慈，以及她所創辦的時尚人公益團體「慈派」，每周六下午到六甲國中開設「時尚美學課程」，由業界彩妝、髮藝、服裝設計等多位知名設計師及經營者擔任講師，帶領國中生透過實作體驗，跳脫教科書，用更多元的視野重新認識美學。

10月31日時尚美學第一課，由2014年獲得威娜全球流行趨勢大賞冠軍的陳品均（Kriz Chen）擔任講師，分享自己的童年、求學、學徒經驗，陳品均從擔任髮型助理重新學洗頭，到每天吃饅頭只為了省錢購買練習素材，進而拿到全球大賽的入場門票，最終獲得世界冠軍。

從小都擔任田徑校隊的陳品均，原本以為會走上運動員之路，沒想到卻在髮藝界發光發熱，因此她鼓勵學生，「勇敢嘗試，一切都將成為可能。」

同場講座還邀請6個月大就成為童養媳的柳湘怡，分享自己如何從被掌控的人生跳脫，一路半工半讀取得多張專業證照、甚至考取中學輔導老師、取得碩士學位，成為業界少見高學歷的髮型師，同時在各大專院校授課。

無法像一般人從小自家庭獲得支持，柳湘怡感嘆「還好在學校遇上願意幫我一把的老師！」這也是激發她成為老師的最大動機，柳湘怡相信，黑暗中的某個角落，一定有等待救援的小孩，而她願意成為伸出雙手的那個老師。

「慈派」除了業界講師傳授美學之外，還有心靈導師周玄儒，用他豐富的人生閱歷、幽默的師兄「氣口」，讓青少年最敬而遠之的人生道理，更好親近。「慈派」老師下鄉授課，也曾遇上桀驁不馴的學生，經過師兄關懷，最後成為願意為自己而奮發向上。創辦人李念慈說，慈派做的是「外在與內在兼具」的美學教育。

六甲國中學生陳鈺璇暑假時參加了美學暖身課程，跟慈派老師學習編髮、接髮，覺得非常新鮮有趣，因此又再次報名參加，希望可以學到更多關於美的事物。

六甲國中校長黃添勇表示，此系列的時尚美學課程，正符合新課綱強調跨領域的素養教學。美學本來就在生活之中，而每天的生活就是一種跨域的學習。黃添勇特別感謝來自全台灣各地的「慈派」老師，願意犧牲生意最繁忙的周六黃金時段，讓六甲學生能站在巨人的肩膀，看見以更寬廣的視角領略美，並從每一位講師的人生故事中，得到啟發，並讓人生方向即時定錨。

(中時 )