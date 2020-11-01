人氣女演員魏蔓一直以甜美外表和曼妙身材受注目，雖然防疫期間一度體重失控，在積極運動和飲食控制後恢復傲人曲線；最近魏蔓在IG曬出一組穿著清涼的火辣日常照，露出超大片肉色也引起朋友異樣眼光，讓她忍不住霸氣回應，表態率性做自己。

魏蔓平時喜歡在社群平台分享美照，能看出她日常喜愛的穿搭，毫不吝嗇展現自己的好身材，日前她穿了一件白色貼身短上衣，背部只有肩膀部分有衣料，其餘只有兩條線綁起來，幾乎露出整個背部；而上衣正面也只有遮到胸部下方，小蠻腰也大方外露；下半身穿了一間粉紅色休閒長褲，讓她看起來甜美又性感。

最近魏蔓在IG曬出一組穿著清涼的火辣日常照，露出超大片肉色也引起朋友異樣眼光，讓她忍不住霸氣回應，表態率性做自己。(圖/ 摘自魏蔓IG)

不過，魏蔓表示這身穿搭卻引來女性好友的疑問，「您這到底是什麼衣服？」，面對他人對於自己穿搭產生的異樣想法，魏蔓霸氣地表示，「我想怎樣就怎樣管好你自己的思想，衣服」。

她霸氣的一席話，連郭書瑤也跳出來發聲，「自己看開心的衣服」，其他女藝人則好奇哪裡能買到同款衣服。而魏蔓不少粉絲都很喜歡她率性做自己的個性，大讚「有自我的主張，我喜歡」、「看得出妳腰瘦的衣服」、「真的太讓人驚艷，太性感了吧…」、「太前衛了，時尚達人」。

(中時新聞網)