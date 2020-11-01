美國總統大選最後倒數3天，總統川普可能輸給民主黨候選人拜登？據上海復旦大學「複雜決策分析中心」今公佈預測結果顯示，拜登勝選機率為89.6%-92.4%之間，川普的連任機率則為在7.1%-9.6%之間，但該報告強調，川普仍有機率連任。

據上海復旦大學「複雜決策分析中心」主任、特聘教授唐世平，今11月1日公佈美國第59屆總統選舉最終預測，該報告運用「ABM模型（Agent-based Modeling）」運算美國6個州的各行業（含農業、製造業等）及族裔背景變量(含數個搖擺州)，及全美選舉人團分佈情況進行綜合分析，預測得出「相對得票率」。

大陸上海復旦大學，預測美國大選結果。(圖/翻攝自 復旦大學 美國選舉預測報告)

該報告以「共和黨川普(Trump)+彭斯(Mike Pence)」及「民主黨拜登(Joe Biden)+賀錦麗(Kamala Harris，陸譯：哈裡斯)」兩組候選人做預測，6大州「密西根州(Michigan)」、「賓夕凡尼亞州(Pennsylvania)」、「俄亥俄州(Ohio)」、「印地安那州(Indiana)」、「西維吉尼亞州(West Virginia)」、「密蘇裡州 (Missouri)」分析結果呈現如下：

1. 密西根州

兩組預測模型均預測拜登-哈裡斯，將贏得密西根州的選舉，平均而言獲得 54.54% 或55.57%的選票。第一組模型（A組模型）預測拜登和哈裡斯的相對得票率在 53.18%（最低值）到55.91%（最高值）之間。第二組模型（B組模型）預測拜登和哈裡斯的相對得票率在 54.18%（最低值）到56.95%（最高值）之間。

2. 俄亥俄州

兩組預測模型均預測川普-彭斯將贏得俄亥俄州的選舉，平均而言獲得 50.75%或 50.89%的選票。第一組模型（A組模型）預測川普和彭斯的相對得票率在 49.52%（最低值）到 51.98%（最高值）之間。第二組模型（B組模型）預測川普和彭斯的相對得票率在 49.66%（最低值）到 52.12%（最高值）之間。

3. 賓夕法尼亞州

兩組預測模型均預測拜登-哈裡斯將贏得賓夕法尼亞州的選舉，平均而言獲得 52.04%或52.44%的選票。第一組模型（A組模型）預測拜登和哈裡斯的相對得票率在 50.74%（最低值）到 53.34%（最高值）之間。第二組模型（B組模型）預測拜登和哈裡斯的相對得票率在 51.13%（最低值）到53.75 %（最高值）之間。

4. 印第安那州

兩組預測模型均預測川普-彭斯將贏得印第安那州的選舉，平均而言獲得 51.65%或53.64%的選票。第一組模型（A組模型）預測川普和彭斯的相對得票率在50.44%（最低值）到52.85%（最高值）之間。第二組模型（B組模型）預測川普和彭斯的相對得票率在 52.48%（最低值）到 54.80%（最高值）之間。

5. 西維吉尼亞州

西維吉尼亞州，由於該州的族裔同質化程度比較高，此次類比只能得到一組模型 （A組模型）。該模型預測，川普和彭斯將贏得西維吉尼亞的選舉，平均而言獲得61.69%的選票。模型（A組模型）預測川普和彭斯的相對得票率在60.73 %（最低值）到 62.65%（最高值）之間。

6. 密蘇裡州

兩組預測模型均預測川普-彭斯將贏得密蘇裡州的選舉，平均而言獲得55.60 %或55.39%的選票。第一組模型（A組模型）預測川普和彭斯的相對得票率在54.49%（最低值）到 56.71%（最高值）之間。第二組模型（B組模型）預測川普和彭斯的相對得票率在54.27%（最低值）到 56.50%（最高值）之間。

大陸上海復旦大學，預測美國大選結果。備注：A組模型與B組模型的一個重要區別是，除了共用的變數之外，前者還包含了各行業（農業、製造業或其他）的就業比例變數，而後者則包含族裔背景變數。（圖/翻攝自 復旦大學選舉預測報告)。

該報告最後強調，除上述六州外，亦針對全美其他州的預測運用了民調資料，利用「蒙特卡洛類比方法」來模擬每位候選人獲勝的幾率。綜合結果發現，民主黨拜登-哈裡斯(biden)贏得選舉的幾率在89.6%-92.4%之間（均值為91.1%），相對的，唐納．川普(Trump)贏得勝選幾率在7.1%-9.6%之間（均值為8.3%）。但這不意味著他連任的概率是零。

最後，值得注意的是，該研究團隊曾精准預測「2016年臺灣總統大選」、「2018年美國西維吉尼亞州和密蘇裡州參議院中期選舉」，「2020年臺灣總統大選」。而今年台灣大選預測與開票結果，比例僅差距不到1%。而該中心致力於創造性地運用前沿的社會科學研究方法，研究中國(大陸)和全球發展中的重大問題。

對此，有台灣網友留言表示，「美國總統大選其實是不確定性很高的選舉模式，但該預測確實讓人感到害怕」。

(中時新聞網)