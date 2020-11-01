阿Ken近期與安心亞、納豆主持中天綜合台新節目《同學來了》，3人從《全民最大黨》一路走來，在不同領域都發展得有聲有色，尤其阿Ken與納豆個性互補，彼此學習到對方優點，阿Ken表示：「他有時太自在，我則太嚴謹，剛好中和，我們一起工作也給社會上許多年輕朋友很好的教材，大家都想跟自己個性相像的人工作，但差別很大的夥伴反而可以互相成長。」

阿Ken耕耘綜藝圈多年，中途請了2年假，執導電影處女作《練愛iNG》，那段時間他推掉10幾個節目邀約，現在回頭掌主持棒，更在意自己有無盡到社會責任，「畢竟我、納豆跟心亞都是受這些長輩們的教導跟磨練，所以要散播給年輕人，不然就太自私了，尤其現在電視資源減少、人才流失，如何做一個讓更多人來看、聚集更多人才的節目才是重點」。

阿Ken（左起）、安心亞、納豆近日合體主持新節目《同學來了》。（盧禕祺攝）

「我個人認為《同學來了》對於演藝圈是非常重要節目，現在很多觀眾喜歡的Lulu、阿達、蘿莉塔、謝依霖、茵茵、夏語心、袁艾菲、夏和熙等，這麼多人才都是從中天這個園地出去，《大學生了沒》這個平台多重要」。不僅大學生班底如此，阿Ken認為主持人更是，「我拍電影，納豆入圍2次金馬獎，現在講到都雞皮疙瘩，如果沒有這個節目，演藝圈會少掉一大半，大家都沒有去想這個問題，以前都說我們亂鬧，現在回頭看，卻培養出這麼多人」。

一路主持下來，阿Ken變得更自在，「以前會為一點小環節不順而自我打擊，現在更加從容，比較收放自如」。想在《同學來了》表現什麼態度？他說：「年紀大了，社會歷練較多，不只我自己，還有電視台的長官跟觀眾，好像覺得我應該要做這些事，不只分享想法，更有份社會責任，比以前的好笑又更晉級，讓年輕人有發聲管道，也分享更多我們的想法。」

阿Ken現在主持更加自在。（盧禕祺攝）

至於與萬年緋聞女主角安心亞是否有機會更進一步？他笑回：「我跟她有點太好了，一直覺得在演藝圈大家怎麼看，當好玩就好，畢竟演藝圈可以一起成長、持續合作的人真的太少，我跟心亞、納豆一直來往密切。」

他透露安心亞每次發片，都會在專輯寫些感人話語給他，「我單方面覺得她是寫情書給我啦，她發專輯的動力，會不會是要寫這些話給我呢？我算是自我幻想啦」，他又感性說：「不管她飛到哪裡，心裡都有我們這些好朋友，其實很感動。」《同學來了》每周一至周五晚間9點在中天綜合台播出。

(中時 )