在微博上經常評論美中關係的大陸媒體網紅胡錫進針對即將揭曉的美國大選指出，全世界都關心美國大選，但如果關心過頭，甚至指望這次選舉創造對中國大陸有利契機，就不僅可笑，這種心存僥倖還挺沒出息的。

《環球時報》總編輯胡錫進針對下周二的美國大選發文表示，川普在中國大陸有個綽號叫「川建國」，這個反諷有點無奈，這種被逼無奈的思考方式恰恰是最重要的反思。大陸決定性的奮發圖強是被「逼上梁山」的，沒有川普打來的這一棍子，中國人可能永遠在美國人的半導體工業等地基上建造我們的樓房，我們的很多危機可能會長期沉睡。

他表示，川普執政的四年可以說又一次「喚醒了中國」，除了讓我們知道自己可能會被在關鍵技術上卡脖子的擔心不是杞人憂天，還讓我們真正相信美國不接受中國崛起並竭盡其所能打壓的冰冷現實。

胡錫進說，中美和平共處不可能通過順從、忍讓來實現，我們必須是美國搞不垮、是它不敢與之血拼的強大力量，才能最終迫使其接受按照規則和平競爭。川普連任或者拜登當選，對中美關係接下來態勢的影響太微小了，美國要全面遏制大陸發展的努力不會改變，如果還心存僥倖患得患失，「把這說成沒出息，過分嗎？」

他指出，大陸接下來應該毫不動搖、動員舉國力量，在市場經濟的大環境下把中國高科技的短板補齊，這是一個巨大的系統工程，勢必要經歷一系列的經濟體制和社會治理改革。

尤其是大陸的軍力建設非常緊迫，他強調，除了需要建立近海軍事鬥爭的壓倒性優勢，同時必須築牢以核盾牌為基礎的戰略威懾力。要讓華盛頓確信，在近海攻擊大陸的核心利益會遭到解放軍的猛烈反擊，無論它調動多少常規力量，都決不可能在第一島鏈附近戰勝大陸，而且它會為此付出不可承受的代價。如果對大陸進行核威脅，那更是不可承受的風險。

胡錫進認為，美國大選對中國大陸來說真的就是一個熱鬧。川普和拜登在角鬥，觀眾席上的美國人在瘋狂呐喊，而中國人應當是坐在貴賓席上欣賞這個場面的那一位。

(中時新聞網)