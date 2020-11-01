琉璃工房創辦人張毅辭世，他的前妻為作家蕭颯。蕭颯在1986年於中國時報人間副刊發表〈給前夫的一封信〉，道出楊惠姍如何介入自己與張毅的婚姻，影壇文壇皆因此震盪不已。兩人直至2000年才離婚，獨女張源也在結婚時，改口稱楊惠姍「媽咪」。蕭颯曾於2015年受訪透露，自己未曾因發表文章而後悔，兩人也已從夫妻成為朋友。

時任人間副刊主編的作家季季表示，蕭颯、張毅及楊惠姍三人在電影合作上本就受外界矚目，文章刊出後，自然迴響很大。當時民風保守，蕭颯揭露遭到婚變，更凸顯叛逆性格，「其他女作家遭遇外遇，也不會有人在離婚前就寫出來，從沒有一位女作家發表過這樣的作品。」

季季透露，當年報紙版面仍採手工編排，〈給前夫的一封信〉刊登2日，第1日刊出上篇後就十分轟動，第2日當報社還在做版面時，不少報社同事就擠到辦公室搶著先睹為快，「在人間副刊工作那麼多年，第一次碰到這樣的狀況。」

〈給前夫的一封信〉中，蕭颯透露，十多歲時結識張毅，一起成長，婚後也「一心一意只想做個賢慧的妻子，甘願過沒有自己的日子。」直到得知楊惠姍介入婚姻，才開始混亂的日子，更曾一度為此酗酒、尋死。幸有年幼的女兒，帶給她活下去的力量。

蕭颯於文中指出，撰文不是光為指責誰，而是對社會型態感到萬分失望。男人外遇，大家司空見慣，從不以為是謬誤，「但我總認為，並不是每女人都甘心如此降格以求，對於那些願意容忍丈夫，或是不顧道德，甘心做小伏低的女人，我只希望有一天如何做為一個真正女人的意志，能使她們覺醒，而記起做人的起碼尊嚴。」

蕭颯本名為蕭慶餘，自17歲開始寫作，著作《霞飛之家》及《唯良的愛》分別經張毅改編為電影《我這樣過了一生》及《我的愛》，由楊惠姍擔任女主角。在〈給前夫的一封信〉發表後，張毅與楊惠姍消跡於影壇，另起琉璃工藝的爐灶。蕭颯則投入於教職與寫作。最新作品為2015年發表的《逆光的臺北》。

蕭颯曾受訪表示，和張毅多年前早已化解恩怨，並非外界認為水火不容，這也是歲月輾轉，不再執著的結果，《逆光的臺北》本還預計請張毅作序，但因他當時住院而作罷。〈給前夫的一封信〉發布時，「我才33歲，那個年紀的人，沒有委曲求全4個字。」

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(中時 )