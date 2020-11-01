金鐘最佳女配孫可芳在11月6日將上映的療癒系電影《孤味》中，飾演一心希望父母能夠放下感情恩怨的女兒，她戲裡的父親自小拋下她，真實生活中的她，7歲遭逢父母車禍過世，由外公外婆撫養長大，坦言會好奇媽媽的模樣，「以前小時候不敢問外婆，因為外婆比較敏感脆弱，怕碰觸到她的心裡傷口，長大後從大阿姨、小阿姨那邊聽到的媽媽都不一樣」，孫可芳說：「聽說媽媽很聰明、很會寫作、有藝術家天份，學過服裝又會自己設計衣服，家中長輩則說媽媽因為排行老大，很兇而且很會管教人，我就在想，哇，媽媽一定很酷，我應該有像到她，因為我也有很多不同的個性！」

《孤味》在家家有本難念的經中，探討家庭、親情和女性議題，孫可芳談到自己的家庭，慶幸是在外公外婆的關愛下成長，「我家是比較happy開放的家庭，週末和阿姨、舅舅聚餐完都會互相擁抱，小時候很害羞，不敢說愛，慢慢練習之下，我現在會傳簡訊給阿公，跟他說『謝謝我愛你』再加顆愛心！」

孫可芳在《孤味》中和飾演大姐的謝盈萱、二姐的徐若瑄感情好，一場孫可芳和謝盈萱在床上握手談心的戲令人動容，孫可芳說現實生活中，她的姊姊就像電影中謝盈萱和徐若瑄的綜合版，會管教她，也非常疼她，孫可芳難忘出道前經濟拮据，又倔強不說出口，姊姊總是若無其事地塞紅包給她，還會買衣服送她，她說儘管現在工作賺錢了，姊姊還是會買衣服送她，讓她一想到就心頭暖呼呼。

《孤味》中三姐妹的愛情觀各不同，大姐追求轟轟烈烈和浪漫，二姐對愛謹慎，剛好是兩個極端，孫可芳表示私底下的自己走中庸路線，「我一方面想要好好談戀愛，一方面要好好擁有自己的人格，不想為了愛情犧牲自己，把自己生活好很重要」，她從小像男生，「頭髮剪得短短的，總是穿褲子不愛穿裙子，很喜歡打籃球，沒有穿白紗的公主夢」，她說：「玩扮家家酒的時候，姊姊總是扮公主，我都演拿著碗公乞討的乞丐，被公主收養之後變成車伕，還演過拉車的馬，越想越可憐，演著演著就落淚了，現在想想，我的演戲啟蒙可能是從這個時候開始，哈哈！」

孫可芳和劉冠廷愛情長跑12年，談到兩人的生活情趣，她說自己滿搞笑的，「我們每天互相開玩笑，用好玩的方式相處，我很愛玩啊，都不會膩」，她舉例：「我會用毛巾裹著身體再穿上外套，讓自己看起來很魁武，然後模仿男生的聲音對他說『哈囉』，他就會噴笑問我在幹嘛！」除此之外，各自保有自己的空間也很重要，「有自己空間，在一起也會比較快樂，太依賴對方生長，變得失去自己的興趣，生活中只有對方，對方也會喘不過氣」，劉冠廷曾透露爺爺奶奶80歲了，會思考結婚生子來滿足長輩的期待，對此，孫可芳笑說：「再說啦！」

(中時 )