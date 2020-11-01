重大疾病保單看清楚，不要申請理賠吃了大悶虧！新加坡一名6旬婦人因腎衰竭摘除一顆腎臟，其夫向保險公司申請理賠，不料對方竟說，「割掉一顆腎不能賠，要兩顆腎才行」，最後醫療費60多萬元全得自付，損失慘重。

《中國報》報導，67歲許姓男子表示，20多年前向一名女保險員買保單，保單可給付30種重大疾病，他覺得很值得，就幫自己和妻子買了多張保單。加上過去他曾和女保險員的丈夫有生意往來，也因此對女保險員有一定信任，沒再多問細節。

事隔25年後保單終於派上用場，豈料竟是一場空。61歲妻子在今年5月被診斷出腎結石，且進一步追蹤檢查，其中一顆腎已經失去功能，必須立刻摘除，另一顆也有出現黑影。

許男妻子因此動手術摘除一顆腎，並住院21天，醫藥費須花3萬新幣（約62萬新台幣）。期間他聯繫女保險員，並填具申請理賠表格，不久卻遭保險公司拒絕，拒付的原因是「割掉一顆腎不能賠償，要割掉兩顆才可以」。由於妻子病況危急，最後只好再自費進行第2次手術。

許男感到不解，如果要割掉2顆腎才理賠，那失去2顆腎還能活命嗎？他後悔地說，買保險前一定要看清楚每一種疾病的種類和條款，不要盲目購買保單，他們就是一個活生生的例子。

(中時新聞網)