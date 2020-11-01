張毅、楊惠姍及張毅的大學同窗王俠軍，於1987年共同成立琉璃工房，3人從影壇合作夥伴，轉為工藝創作的戰友。然而，創業初期卻讓他們受盡折磨，一度負債逾7500萬元，從大影幕前風光的金馬獎導演、影后，成為四處借錢的創業家。

張毅及楊惠姍2018年接受大陸節目《朗讀者》訪問，回憶創業辛酸。張毅提及，當時是因電影《我的愛》接觸到水晶玻璃，認為這項工藝很有意思，「像生命一樣華麗莊嚴，但不小心掉在地上，就破了。」他們努力鑽研當時全球僅法國獨有的「脫蠟鑄造法」，卻一再失敗，創業頭半年，一直處於摸索階段。

兩人如此投入，全因王俠軍。王俠軍與張毅於就讀世新大學時相識，並擔任張毅執導多部電影中的美術設計，更於張毅最後一部電影作品《我的愛》擔任男主角，也是在他的促成下，讓張毅及楊惠姍走進琉璃世界。琉璃工房創業初期，他除是創辦人外，也擔任藝術總監。但在1994年，他離開琉璃工房，並在同年創辦「琉園」。據悉，離開原因是因理念不合。

楊惠姍當時為創業散盡積蓄，抵押兄姊、父親的房子後，還有超過7500萬的負債。張毅於節目中表示，那時楊惠姍負責研究開發，他負責借錢，久而久之，朋友連他的電話也不接，當他們為借貸拜訪銀行時，銀行行員甚至會調侃他們。琉璃創作因抓不到燒製要領也不斷碰壁，最慘烈的一回，就是燒壞近百萬成本的火爐，還找不到燒壞的原因。

直到有回，張毅及楊惠姍帶了幾件成品出國展覽，才從別國學者口中得知，原來脫蠟鑄造法是中國失傳已久的技藝，「我們很難過，為無知慚愧。但反而有很大的衝勁，就是我們要告訴全世界：脫蠟鑄造，中國人早就有了。」經過兩人鑽研，才在創業近5年後，燒出第一個成功作品《第二人願》。

楊惠姍說，當年他們可說是從負數開始，琉璃創作共12道工序，每一道工序都藏著他們的失敗，創業初期每天像在猜謎，猜測失敗的原因，但不管過程如何，她與張毅絕不會互相埋怨，「能在一起做就很開心了，這是最重要的。」

(中時 )