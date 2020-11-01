已故琉璃工房創辦人張毅，30年前以電影導演身分為人所知，更曾獲得金馬獎最佳導演獎。但在前妻蕭颯發表〈給前夫的一封信〉後，揭露張毅與楊惠姍的婚外情後，就此淡出影壇。2018年，他再以動畫電影《狗狗傷心誌》重拾導演身分，入圍金馬獎最佳動畫獎，一圓電影夢。

張毅曾受訪透露，重新創作電影是因為楊德昌，「當年他成立『鎧甲』，想用動畫呈現《清明上河圖》，我則是想做小男孩與狗的故事。我們曾經在2000年初，一起在上海工作室研究動畫技術，一切從無到有慢慢做、慢慢學，他卻在2007年離世，沒能完成遺作《追風》。所以我告訴自己，無論花多久時間都要完成我的作品，我不想留下遺憾。」

張毅也曾透露，這部電影光完成其中一部分，就斥資3000萬，整部電影創作15年下來，已不敢計算成本總額。《狗狗傷心誌》採多條故事線並進敘事，描述4個人因4隻狗而不一樣的生活，取材自張毅與不少狗兒相遇的真實生活，他生前指出，「最高紀錄兩岸工廠同時養了49隻狗，每一隻都陪伴我們走過生命中的一段路。」

(中時 )