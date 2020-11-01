馬籍女大生遭擄性侵後勒斃引發社會震驚，也影響台灣國際形象，女大生父母今日晚間抵台，並兩人在機場篩檢站採集檢體，待採檢報告出爐後，直接搭乘防疫專車前往高雄。對此，有網友表示，現在終於知道當初前高雄市長韓國瑜「路平、燈亮、水溝通」和強化治安等政策的重要性了吧。

台灣南部某大學馬來西亞籍鍾姓學生在台不幸遇害事件，凶嫌梁育誌棄屍返家後隨即遭警方逮捕，此事震撼台灣社會，震動政府高層，更重創台灣國際形象。而且，還有就讀該大學的學生報料，鍾姓女大生遭擄路段路燈不亮，之後台南市政府也立刻緊急修復該路段損壞的路燈，並加派警力巡邏。

對此，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》今發文表示，之前有人稱燈亮是里長的工作，「不是靠北難道燈亮就能當好市長了嗎？」，並指出，還好高雄有李副市長的路平、燈亮、水溝通，這才是城市的基本價值，否則丟臉丟到國外還不是台灣政府。

該粉專還強調，現在知道韓市長四月時提前啟動春安和平安演習，強化治安的重要了吧？「當時卻被綠營人士批評是在羞辱高雄人呢！」並質疑，「是不是又要換局長了？」、「治安光靠換局長就會好嗎？」

網友們也留言回應，「韓市長真的超用心在對待高雄人啊....豈料真心換絕情」、「路平、燈亮、水溝通 是一個城市的良心」、「有一天台灣人會覺得韓市長是對的！很多事情一一都在驗證中」。

#綠蛆不是之前一直靠北燈亮是里長的工作 #不是靠北難道燈亮就能當好市長了嗎？ 還好高雄有李副市長的路平、燈亮、水溝通！這才是城市的基本價值，否則丟臉丟到國外還不是蔡英文！ 現在知道韓市長四月時提重啟春安和平安演習，強化治安的重要了吧？當時卻被綠營人士批評是在羞辱高雄人呢！ #是不是又要換局長了？ #治安光靠換局長就會好嗎？ #路燈 #韓國瑜 #台南 #治安 #dcard 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年11月1日 星期日

(中時新聞網)