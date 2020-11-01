長榮大學大馬籍鍾姓女大生遭擄人殺害，凶嫌梁育誌棄屍返家後隨即遭警方逮捕，與該鍾姓女大生同校的一名男大生說，當天鍾女放學後本來要來找他們，而他本來要去接鍾女，但鍾女說「這樣太麻煩，我自己走就好」，沒想到竟發生憾事，讓男大生相當懊悔。

鍾女遭梁育誌用麻繩勒住進車上，梁男試圖性侵時不幸勒斃對方，他將鍾女屍體塞到後車廂，四處亂繞19個小時，跑到高雄阿蓮區大崗山一處山溝棄屍；事後大眾將部分責任歸咎於鍾女回家路上完全沒路燈，相當漆黑，一個人行走想當危險。

長榮大學10月31日在行政大樓一旁的走廊設立追思牆，由牧師主持追思儀式，多名同學、師長出席，寫下小卡、字條，獻花致意，場面十分哀悽。根據《ETtoday》報導，追思的同校同學中，有名男同學表示，他們當天的晚上原先有聚會，鍾女因為在學校處理事情，忙完後才過去找他們，他當時有問鍾女「需不需要去載妳」，對方則回應「這樣太麻煩，我走回宿舍就好」，沒想到就因此發生憾事，讓他難過表示「早知道就堅持去載人，也就不會發生這種事情。」

(中時新聞網)