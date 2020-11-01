大陸房企龍頭恒大集團宣布出售所持A股上市公司廣匯能源的股權。廣匯能源1日公告指出，恒大將其持有的廣匯集團40.964％股權轉讓給申能集團，轉讓總價為人民幣（下同）148.5億元。此舉將有助於改善恒大的股東結構，並改善資金問題。

華爾街見聞報導，申能集團將受讓恒大集團於2018年入股廣匯集團時的全部對應股權比例，成為廣匯集團的第二大股東。

此前，恒大集團針對網路盛傳該公司「如重組未能如期完成，可能引發系統風險」一事報案後，為解決資金問題，推出多項措施，包括銀行貸款、引入股權投資、公開融資等。

在銀行貸款方面，知情人士稍早透露，恒大集團在與銀行就一筆114億港元的3年期優先抵押貸款進行洽談，部分用於對11月份到期的80億港元優先貸款進行再融資。

在公開融資方面，恒大集團進行發債、將旗下資產上市等多項措施。針對債務問題，恒大此前指出，發行不超143億元公司債已獲得大陸證監會核准。根據恒大的說法，該公司已經償還2020年到期的債券。

(工商 )