陳鴻近日出版新書《鴻食代》，他受訪談及父子間的複雜親情，兩人經歷愛恨與原諒，他的父親是米店第二代，又是第一代乒乓球國手，年輕時與富家千金的母親相遇結婚，這段婚姻卻在陳鴻高中時變調，父親因外遇離家，開啟30多年的冷戰。去年底父親回歸家庭，買房一家同住，長久的裂痕因歲月淬鍊多了寬容，有了修補的契機，陳鴻說：「我回過頭對父親說，謝謝你讓我學會獨立、學會判斷與處理，更讓現在的我從媽寶變成靠爸族。」

陳鴻一輩子都在學習與自己和解，「以前很好強，後來才發現沒什麼事情過不去，尤其是跟父母相處，整個局面如何逆轉勝，不能用姿態壓制，而是要相處舒服，彼此溝通不言而喻，大家都能感受到」。他從沒想過能騎機車載著父親去喝碗杏仁茶，小時候父親氣場強到孩子都會主動躲開，但現在更多的，是學會如何父子共處，「現在他會自己來找我，要我騎機車載他去喝杏仁茶，從他握著我的肩膀，剛開始很緊繃，到後面幾次越來越放鬆，我們開始能聊天了」。

陳鴻感謝父母為他破冰。（粘耿豪攝）

問及轉變契機，陳鴻反問：「我都五十幾歲了，為什麼不主動改變？」他坦言年輕的自己總是極度自卑，一直在尋找自信，「但我不能跟別人講我失怙，每個人本來就要面對自己原生家庭的問題，後來發現最難的是跟自己和解，以前努力追求完美，現在才知道沒有完美，只有怎麼去設停損點，只要在時間、空間當下盡力去做，就是完美」。

陳鴻笑說：「現在我是不良中年，還在後青春期叛逆，每天都要跟兩個老頑童相處，最簡單的溝通就是吵架，我是選手兼裁判都會鼓勵他們，要吵起來我就助攻。」沒想到這樣的相處模式下，父親早上出門開始幫母親帶回紅豆麻糬跟水果，母親從一開始將父親當陌生人，到後來開始有了互動，「本來是彗星撞地球的關係，我覺得他們為了我改變，到了這個年紀愛不是用嘴巴講，看他們彼此之間的敵意逐漸緩解，我這個兒子也算有起到效果」。

陳鴻近日出版新書《鴻食代》。（粘耿豪攝）

陳鴻年少時怨過父親的背叛，但一路遇到許多貴人，不管是綜藝教母張小燕的提攜，還是《中國時報》的9年工作歷練，都讓他學會很多，不但可以輕易與人打成一片，也學會與老人相處，「回過頭來，發現父親已經變成老人，這反而變成我最擅長的，他需要更多同理心，一覺得被了解有很多故事說都說不完」。他發現年過半百的這一代，有許多人與父母漸行漸遠，總是到了告別式才悲傷，「到了那一天我反而不會哭，因為覺得已盡我所能，沒有任何遺憾」。

(中時 )