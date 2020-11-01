元祖「詹姆士龐德」、一代巨星史恩康納萊（Sean Connery）上月31日離世，享耆壽90歲。他的發言人表示，一旦等新冠肺炎疫情結束後，將舉行一場私人葬禮，隨後也會安排公開追思會，供影迷悼念。

史恩的妻子蜜雪兒蘿庫布蘭（Micheline Roquebrune）向《MailOnline》透露丈夫生前患有老人痴呆，「他近期已無法表達自我，對他來講跟沒了生命一樣，至少他是在睡夢中安詳去世」，並表示他生前最後願望，就是盼望能毫無驚擾地告別世界。

史恩辭世後，現任007丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在IG上傳史恩的黑白帥氣照致意，大讚史恩是劃時代的定義，將來仍持續影響眾人。此外，曾合作的星友艾爾頓強（Elton John）、山姆尼爾（Sam Neill）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）和休傑克曼（Hugh Jackman）等也發文悼念。

他生前的最後身影也在網路上瘋傳，照片中他的兒子傑森康納萊（Jason Connery）與伴侶費歐娜（Fiona Upton）為他慶祝89歲生日，只見史恩表情俏皮，擺出調皮手勢，當時狀態不錯。

(中時 )