東歐國家摩爾多瓦11月1日開始總統大選投票，親俄的現任總統多東（Igor Dodon）角逐連任，他的主要對手則為親歐盟的前總理桑杜（Maia Sandu）。由於該國政局與白羅斯情況類似，外界相當關注，西方和俄羅斯將如何藉著這場選舉爭奪當地影響力。

多東因2016年親西方陣營爆出醜聞，得以上台執政。他表示，連任後將繼續與俄羅斯保持密切關係，推動俄語成為學校必修課。反對派的桑杜則以反腐敗立場聞名，她承諾當選後會為國家爭取加入歐盟，創造更多就業機會。

本次大選另有6名候選人角逐大位。專家預計，多東及桑杜都難以在首輪選舉中取得絕大多數支持，很可能要於本月15日舉行第二輪投票。摩爾多瓦國內民眾亦反應兩極，有人認為國家不應被視為俄羅斯的附庸國，部分市民則堅信多東是「好人和好總統」，應得到連任機會。

摩爾多瓦人口僅有350萬，位處北約成員國羅馬尼亞和烏克蘭之間，是歐洲和俄羅斯爭奪之地。該國經濟狀況自疫情爆發後急速惡化。俄國總統普丁先前表態，希望摩爾多瓦支持多東，桑杜則獲德國國防部長和歐洲理事會前主席圖斯克力挺。俄方先前指控美國準備在該國發動「革命」，號召民眾於大選後上街，否定選舉結果並要求重選。

(中時 )