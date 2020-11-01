（東海大學1日在校慶當天，為表揚奉獻金額達300萬以上的校友，舉行「特別奉獻」典禮，校長王茂駿（左4）與「特別奉獻」的校友合影留念。圖／東海大學提供）

東海大學1日舉辦校慶暨第21屆傑出校友表揚大會等活動，今年傑出校友，包括TEFA USA榮譽董事陳祥文，及長頌針織暨展頌公司董事長黃呈玉等10位。

東海第21屆傑出校友，包括TEFA USA榮譽董事陳祥文、美國伊利諾州立大學香檳校區物理系教授彭仁傑、新和化學總經理許高威、長頌針織暨展頌公司董事長黃呈玉、台北醫學大學特聘教授鄧文炳、欣銓科技副董事長張季明、小磨坊國際貿易董事長董大斌、交通大學建築研究所教授龔書章、競衡集團董事長張簡珍，及伊拉克Jotoleading公司總經理湛聿晃。

東海65週年校慶首日系列活動，包括管院圖書館「創思區」、棒壘球場新建，及風雨球場的工程奉獻典禮、經濟系與元大投信「年輕世代投資新趨勢與台股展望論壇」、校慶主日崇拜及校慶典禮暨第21屆傑出校友表揚大會、圖書館舉辦「藏諸秘府-東海大學創校65週年校慶珍藏展」，及藝術中心展出「東海密碼-東海大學佩蓉館典藏展」。

東海1日下午在路思義教堂，舉辦65週年校慶典禮暨第21屆傑出校友表揚大會。由於今年適逢65週年校慶，學校選出10位傑出校友，肯定校友在學術、各領域優異的表現，除受獎人蒞臨外，立法院副院長蔡其昌，也以貴賓身分致詞。至於東海65週年校慶，全校校友感恩餐會擴大辦理，在新建完成的風雨球場舉行，場面盛大。

東海大學校長王茂駿表示，非常歡迎全校校友返校，該校創校以來，培養無數人才，校友們在各行各業，皆有傑出的表現，恭喜今天的傑出校友，這些都是大家的典範，值得學習。

另外，今年校慶上安排了新的傳承，在校慶典禮中，為表揚奉獻金額達300萬以上的校友，舉行「特別奉獻」典禮，感念他們熱心響應興建綜合活動大樓、挹注資源推動AI跨域、集結系友力量，成立物理系「石林紀念基金」，及提供會計系豐厚海外實習獎學金等。

東海特別製作相關捐項手舉牌，邀請貴賓與校長一同合影。熱心奉獻校務校友，包括11屆外文系李龍貴、12屆化工系鄭清和、12屆經濟系李詩欽、12屆物理系、19屆化工系許高威、22屆企管系董大斌、26屆會計系周蘇宗、EMBA105級劉品辰，及校友總會暨總會長卓春英。

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