胡瓜主持本周播出的《綜藝大集合》，節目開場提出高額獎金要給藝人挑戰，內容為在走繩上，從起點走到終點即為過關，全長大約5公尺。張文綺、籃籃一聽到只要過關就有1萬元獎金，馬上躍躍欲試，沒想到慘遭滑鐵盧，這時胡瓜開放民眾挑戰，沒想到對方竟徒手完成走繩，1萬元立刻送出。

胡瓜訪問中，才知道這位高手竟是在「走繩比賽」奪冠的蔡正元，胡瓜怒罵：「詐騙集團！這位騙子來賓沒有表明身分，所以不算獎金，要倒扣。」逗趣對話讓現場藝人忍不住大笑。

阿翔遊戲失手，（民視提供）

另一經典單元「我是泰山」，以起重機吊起一排繩子，挑戰者要像泰山一樣，騰空拉盪7條繩子，最後搶下彩球，秒數短的獲勝。阿翔與帥氣男模來賓陳佑兩人PK超驚險，身高186公分的陳佑來勢洶洶，不但順利過關，還超短秒數，身為主持人的阿翔上場PK，壓力不但超大，在旁還先做暖身，號稱「猴子」的他身手不凡，沒想到最後一根繩子要盪上去拉綵球，一個失誤竟摔下軟墊趴地不起，只能懊惱大喊：「就差那麼一點點！」

(中時 )