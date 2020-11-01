男星許凱因演出《延禧攻略》爆紅，最近二度和吳謹言搭檔，推出新劇《尚食》，聲量又再度衝高，然而日前他出席頒獎典禮，卻被主持人叫錯名字，還連續發生兩次，讓場面一度有些尷尬，所幸許凱高EQ回應，網友們也稱讚，「表現的好有禮貌啊，愛了」。

許凱日前出席「文榮獎頒獎典禮」，走完紅毯後接受訪問，沒想到主持人竟兩次口誤將他的名字喊成「于凱」，雖然及時改口，但場面還是一度尷尬，所幸許凱馬上就像主持人揮手，要她別在意，也敬業回答問題，並不多做劇透，從頭到尾都帶著笑容。

這段影片畫面在微博瘋傳，不少人都抱著看笑話的心態，「是不是挺尷尬的哈哈」、「許凱的內心估計要崩潰了」，粉絲也心疼許凱受到這樣的對待，「許凱有點委屈啊」、「這個主持人太不小心了吧！怎麽能把我男神名字叫錯」，意外在網路上掀起熱烈討論。

許凱兩度被叫錯名字。(圖/翻攝自微博)

自從因《延禧攻略》暴紅後，許凱陸續推出戲劇作品，包括《招搖》、《烈火軍校》、《夢回朝歌》等等，都有不錯表現，如今再度和吳謹言攜手合作，也備受期待。

(中時新聞網)