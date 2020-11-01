南韓元祖女團Fin.K.L.隊長李孝利近期因綜藝節目《玩什麼好呢？》，先和國民主持人劉在錫、樂壇天王Rain組成限定團體「SSAK3」，再和女星嚴正化、Jessi、女團MAMAMOO成員華沙組了「退貨遠征隊」，受到廣大粉絲支持；但近日她卻透過直播喊話「5年後見」，疑似隱退宣言，投下震撼彈引起網友熱議。

李孝利被譽為國民妖精，即便已經41歲，在舞台上勁歌熱舞魅力不輸當年，最近因SSAK3和退貨遠征隊讓她人氣再度飆漲，也給現代年輕人見識到她寶刀未老；但日前她突然在Fin.K.L.的網路論壇發了一段問候影片，提到「我現在是千玉（退貨遠征隊裡的藝名），已經在最後拍攝的階段，5年後再這樣問候大家，請大家不要忘了我，我們5年後見」。

近日李孝利卻透過直播喊話「5年後見」，疑似隱退宣言，投下震撼彈引起網友熱議。(圖/ 摘自韓網DCinside)

李孝利在影片中多次提到「5年後見」，讓許多網友不禁猜測這是隱退宣言，因此有粉絲也擔憂要見到偶像又要等不知道多久時間；而鐵粉們有注意到，李孝利在節目中都有說到想和音樂人老公李尚順有愛的結晶，因為兩人結婚8年都沒有消息，大多數人也希望女神能「專心做人」。

今年41歲的李孝利於1998年時以女團Fin.K.L.出道，在當時人氣程度不輸現在的BlackPink或是Twice，在2003年更SOLO出道，拿下各個電視台的音樂大賞，堪稱韓國樂壇天后；2013年和老公結婚後淡出演藝圈，到了2017年拍攝綜藝節目《孝利家民宿》才重新復出。

(中時新聞網)