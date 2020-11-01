校長昨天向家屬鞠躬致歉。（曹婷婷攝）

馬國女大生遭遇梁姓凶嫌殘忍勒斃棄屍，學校校安問題受到關注，校外，學生回家的路「不亮」也成眾矢之的，女大生雙親今晚抵台，校長也於今晚在學校官網張貼一封「校長致師生的一封信」，提出５大校安改善措施，「或許是亡羊補牢，卻可以盡我們的努力建造一個對師生而言更安全的學習環境。」

校長繼續昨天出面鞠躬道歉，今天晚間也寫了這一封信，他說，懇切透過此信，跟師生們進行說明因應事件採取的一切改善措施，包括協助家屬來台後所有相關事宜，也已聘任律師釐清案情並追究民事、行事責任。

另外，校方也已與當地社區、警方達成共識，師生通學常態路段加裝監視器、照明設備並定期檢修；安全巡守部分也會由學校、社區跟警方三方合作，從晚間６點到凌晨２點定期展開社區巡邏。此外也將協調警方、社區巡守隊擴大巡守範圍、頻率，另將增加2名巡守教官、2名警衛協同社區與警方進行校內外的夜間巡邏。

另也將把學生生活圈建立安全分級系統，以危險級數分成紅黃綠區，建立分級鳥瞰圖發布公告。校長表示，同學發生不幸是難以承受的哀慟與打擊，但沒有懷憂喪志的權利與時間，因為有眾多師生安全與免於恐懼的自由須要維護。唯有化悲憤為力量，戮力與政府、社區合作，營造讓孩子回家的路更安全。

(中時 )