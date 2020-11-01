碇內國小天使合唱團獲特優。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

復興國小主題環保教育現代化，展現客語現代化的生命。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

碇內國中首次參加客語歌唱，獲特優獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

五堵國小客語口說藝術獲特優獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

尚仁國小口說藝術獲特優獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

碇內國小口說藝術獲特優獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2020客家藝文競賽北區賽，基隆市參賽校數和隊數均成長60％，共計19隊參賽，其中8隊獲特優獎，5隊獲優等獎，另5隊獲甲等獎，成績創下史上新高，各特優學校也將在11月21日代表基隆參加全國總決賽。

教育處長林祝里表示，基隆主要語言是閩南語，客家族群並不多，但市府透過各種學習活動、展演活動，鼓勵學生學習不同母語，在推動客語教學過程中，不僅讓學生快樂學習，也能傳達客家文化豐富的內涵，今年參加競賽展現成果，創下紀錄。

林祝里指出，碇內國小天使合唱團、尚仁國小、碇內國中能有如此佳績，都是指導老師熱心指導及學校團隊共同努力的成果，也是學校和社區家長共同營造學習情境的展現，這次比賽過程，校長、老師、家長都出動為學生化妝、搬器材等，大家合作無間締造佳績。

評審委員說，碇內國小和聲優美、飽滿，聲音清亮，表演元素豐富，動作整齊設計用心，令人讚賞。尤其是小朋友表演時，閃閃的眼神，感動人心，而尚仁國小的口說藝術，更是將客語學習的成效，純熟運用於日常生活，字正腔圓和自然甜美的聲音、表情，充分展現客語之美。

今年總成績如下：

(1) 客語口說藝術特優獎：尚仁國小低年級、中年級、高年級組；碇內國小中年級組、五堵國小高年級組。

(2) 客語口說藝術優等獎：建德國中、七堵國小、復興國小。

(3) 客語歌唱類特優獎：碇內國小低年級、高年級組；碇內國中組。

(4) 客語歌唱類優等獎：八堵國小。

(5) 客語戲劇類優等獎：碇內國中。

(6) 甲等獎學校：暖暖國小、武崙國小、碇內國小、仁愛國小、深澳國小。

(中時 )