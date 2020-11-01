中職總冠軍賽今年由中信兄弟與統一獅對決爭霸戰！台中市長盧秀燕單挑副總統賴清德對賭，若台中主場球隊中信兄弟隊拿下總冠軍，請副總統到台中市幫行銷農產品；若輸統一獅，她就戴獅子頭跑行程，兩人今天台中、台東兩地叫戰！

中職總冠軍賽，昨日首戰被統一獅拿下勝仗，今日盧秀燕穿著中信兄弟隊球衣跑一天行程，傍晚透露真心話「不想戴獅子頭」，今晚第2戰球賽開賽前，她還特地去知名麵食館，嗑「獅子頭」，直說，「我喜歡吃獅子頭，不想戴獅子頭」，用另類加油法替中信兄弟加油。

今晚這場比賽最後兄弟以9：1擊敗統一獅，總冠軍大賽目前一勝一負，兩隊平分秋色、旗鼓相當。

中職總冠軍賽除盧秀燕邀賴清德「對賭」外；立法委員江啟臣與台南市議員「龍介仙」也為各自支持的中信兄弟與統一獅隊對賭，輸家要穿對方主隊球衣開中常會。

盧秀燕今天一整日穿中信兄弟隊球衣象徵替球隊加油外，下午在第2戰開賽前，特地繞到台中老字號的北方麵食館大嗑獅子頭，還透露她的真心話，「不想戴獅子頭」，用吃獅子頭另類替中信兄弟加油。盧秀燕大嗑獅子頭的照片放上她的臉書後，引起不少市民迴響。

民眾在盧秀燕臉書留言說「這是一定要的啦」、「台中人挺中信兄弟，怒吃獅子頭來加油」，還有人狂推進入「吃獅子頭月」，棒球魂被燃起，為中信兄弟加油；一場中職總冠軍爭霸站，激起兩路人馬戰的日月無光，各使盡看家本領。

＃統一獅＃中信兄弟＃獅子頭

(中時 )