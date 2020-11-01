美國總統大選不僅讓全國繃緊神經，就連大西洋另一端的英國人也跟著緊張，因為大選結果關係著線上賭盤輸贏。英國線上博奕平台必發（Betfair）預測，美國總統大選結果出爐前線上下注金額將突破4億英鎊（約5.2億美元）。

總部位在倫敦的必發是全球最大線上博弈平台。該公司發言人休斯（Darren Hughes）表示，截至10月28日為止英國用戶對美國總統大選的線上下注總額已達2.2億英鎊（約2.8億美元），超越2016年美國總統大選的1.9億英鎊，也超越2016年英國脫歐公投的1.1億英鎊。

依照目前賠率，英國賭客在必發平台下注10英鎊賭川普勝選的獲利為18.80英鎊，賭拜登勝選獲利僅5.26英鎊，依此估算川普勝選機率僅34.8％，但已經比美國民調結果樂觀。政治預測網站FiveThirtyEight.com顯示，截至10月30日止拜登勝選機率高達89％。

(工商 )