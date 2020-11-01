瑞穗天合國際觀光酒店-莊園「精緻家庭房」。（天成飯店集團提供）

豪華VILLA雙人房型。（摘自貓鼻頭露營莊園營地官方粉絲專頁）

世貿國際會館明爐烤鴨三吃券，旅展價1500元。（天成飯店集團提供）

台北國際旅展第3天參觀總數5萬1854人，主辦單位表示「較去年第3日下降56.9％，不過今天人氣和買氣更勝前2日」，各家旅宿業者亦將把握明日，最後一天，而參觀時間特別延長至晚上7點，分別推出展場限定、限時限量的特賣商品。疫情之後自然體驗、戶外活動成為國人觀光首選，位於花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店、屏東貓鼻頭露營莊園營地，銷售成績亮眼。

天成飯店集團 2020ITF台北國際旅展，銷售表現以瑞穗天合國際觀光酒店平旺日雙人住宿券9900元與4人房1萬8000元最佳。此外，天成集團5館聯合3699元住宿券，推出12月23日前入住則享「住一晚，送一晚」，業績較以往成長近1倍；據了解，餐券則以世貿國際會館明爐烤鴨三吃券1500元銷售量最好，客人單筆買了近百張，天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「由於國旅持續回溫，目前以線上旅展業績來看比去年已有1倍以上的銷售成長，旅展現場銷售則是開出紅盤成長4成以上，預估今年旅展可以創下集團的歷史新高營收。」

於7月中旬開幕的「貓鼻頭露營莊園營地」展攤人潮爆滿，「全包式露營」豪華VILLA雙人、一套4張1萬6400元，1張等於每人僅2050元就能入住。因緊鄰墾丁貓鼻頭公園，可眺望台灣海峽與巴士海峽的遼闊海景，園區內有絢麗的珊瑚礁岩、原生種植物，還有隱藏版觀星地點。房型主打VILLA、露營車，且具環保旅館等級的莊園營地，每戶皆獨門獨戶及專屬發呆亭，吸引許多親子遊客來此戲水度假。

(中時 )