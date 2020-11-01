中信兄弟在台灣大賽第2戰靠著「岳家兄弟」岳東華、岳政華同場、同局開轟，扳平系列賽，也寫下台灣大賽新紀錄，能夠成為台灣大賽首對同局開轟的兄弟檔，岳政華說：「我想是哥哥感動到我才有這支全壘打。」

事實上，兄弟在2局下一、二壘有人，輪到岳東華打擊時，原本教練下達打跑戰術，但他沒能成功執行，反讓二壘跑者周思齊死在三壘前。

岳東華透露，當下戰術執行失敗後，周思齊有過來鼓勵他，「他看我很懊惱，就過來叫我專注在下一顆，我就深呼吸一下，當下只想說要看界內、界外，看到打出去很開心，因為有幫球隊打回分數。」

弟弟岳政華隨後也跟隨哥哥腳步開轟，「很開心也覺得很有緣分，之前哥哥都會想很多，今天沒想太多卻開轟，很替他開心也是他感動到我才有這支全壘打。」他透露過去時常被猛威爾的連續變速球三振，「今天就特別設定抓他的變速球攻擊。」

兄弟檔同場寫下難得紀錄，兩人也會將這2顆球拿回好好收藏，但一開始該怎麼放兩人卻不同調，岳東華表示「他放他的、我放我的」，但岳政華則認為紀錄難得，應該擺在一起更有意義，最終哥哥妥協，「可以放一起。」

岳政華說：「真的沒想過能夠同場開轟，因為我們全壘打數枚很多，之前只要同場安打就很好，這次我真的不知道怎麼形容。」

打完前兩戰雙方戰成平手，對於接下來的比賽，岳東華表示就是專注在每顆球、全力以赴；而台灣大賽菜鳥的岳政華仍強調自己會把重心擺在守備上。

聽到丘總給自己打了90分的高分，岳政華不因此自滿，「接下來還有比賽，希望自己能越來越好，沒想過打擊會有這麼好的表現，之後也是會以守備為主，不會強求打擊。」

(中時 )