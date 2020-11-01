南韓2008年發生女童遭嫌犯趙斗淳拐到廁所性侵施暴，導致女童腹部骨盆骨折、大小腸流出體內壞死，得終身掛著尿袋。趙男入監服刑12年後，將在下個月出獄，使得當地社區人心惶惶，政府因此決定在安山市安裝4000個監視器，在趙男住家附近1公里內設置女性安心區域、加派保護人員進行一對一監視。

趙斗淳當時將年僅8歲的女童強擄到廁所侵犯，先出拳毆打讓女童暈倒在性侵，事後還拿強力水柱灌進女童下體，試圖清除「證據」，導致女童腹部骨盆骨折、大小腸流出體內壞死、肛門以及性器官高達80%損壞，事後大腸及肛門都被切除，必須終生使用人工肛門及尿袋

趙斗淳2008年性侵施暴女童，將於下個月出獄，是南韓社會人心惶惶。（圖／翻攝自人民網韓文版 微博）

趙斗淳強調自己當時喝醉酒，屬無意識犯罪，最終只被判刑12年，他甚至在入獄前挑釁家屬「你們以為我會被關在這一輩子嗎？等我出獄後，大家都走著瞧。」而此案件也被翻拍成電影《素媛》（台灣片名為《希望：為愛重生》）

現年69歲的趙斗淳將在下個月出獄，但他在服刑期間的心理測驗結果顯示，他出獄後再犯的可能性很高，韓國政府目前已在安山市安裝了3700個監視器，也會在趙斗淳家附近1公里內設置女性安心區域、加派保護人員對趙斗淳進行一對一監視，此外，趙斗淳在出獄後也將配戴電子腳鐐長達七年的時間，以減低他重犯的可能性。

(中時新聞網)