「明明做了很多運動，為什麼體重、體脂還降不下來？」許多人深信運動能夠幫助瘦身，卻總感受不到減重成效。邱正宏醫師分析出2大關鍵原因，這2種錯誤方式是阻礙減肥的元兇。

景升醫美診所院長，減肥專家邱正宏醫師在YouTube「愛瘦美網路傳媒」上分享，許多人聲稱做了很多運動，卻都沒有感受到減肥成效，主要都是因為「飲食方式不正確」和「運動方式不正確」導致。

邱醫師表示，的確靠運動能夠增加腎上腺素分泌，有機會造成脂肪分解，不論是耐力（有氧）或阻力（無氧）運動，也都能提升代謝、幫助燃脂。但許多人認真運動完，吃東西又不克制，舉例來說：一份50公克蛋糕含250大卡；而一個60公斤的人搖1小時呼拉圈才燃燒掉128大卡。邱醫師指出，其實運動消耗的熱量並不多，一些人運動完卻補充更多熱量，這樣怎麼靠運動瘦身？邱醫師建議，應該把握在運動後2小時內，血管擴張、血流往肌肉時吃掉正餐，才能達到瘦身效果。

另外，邱醫師指出，「運動方式不對」是指，不同的運動方式會導致不同的肌肉發達。簡單來說，耐力運動較能促使紅肌增長；而阻力運動則是能增長白肌。紅肌屬纖維細的肌肉；白肌則是體積大的肌肉。「如果想要變纖細，那就要做耐力運動。」

如果想要變纖細，那就要做耐力運動。(示意圖／達志影像shutterstock提供)

(中時新聞網)