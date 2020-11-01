王宇婕近日錄TVBS《地球黃金線》，個性迷糊的她直到上節目才發現愛車賓士GLC200椅背傾斜、坐點高低的電動調整設置位於座椅外側下方，讓她笑說：「我真的很傻，之前總抱怨座椅不好調整，現在才恍然大悟，都是我錯怪它了。」她透露當初學開車是為了拍戲，專門在電影中飆車的特技演員還傳授她駕駛技術，「所以我踩油門比較不客氣，剛開始很容易拿到超速罰單，曾一個月被罰快兩萬多元」，自此她非常注意車速，以安全駕駛自居。

王宇婕開車討厭別人不守規矩，常據理力爭，有次被同一台車連續兩次突然超車到前方，她按喇叭提醒對方，結果對方不爽，故意將車速放得很慢，忍無可忍的王宇婕決定開車跟在對方後頭，找機會提醒他這種行為十分危險，沒想到就在雙方都下車準備理論時，只見原本表情凶狠的對方突然大喊：「小姐！妳的車往後滑了！」原來她忘記打到P檔就下車，看到愛車滑行急忙再跳上車，原本要嗆聲的殺氣盡失，「覺得很丟臉，想說都已經很糗了，就趕緊開走」。

男女開車習慣不同，有時王宇婕在男友開車時，會忍不住提醒對方前方路況，但男生認為這樣突然說話反而會分心。有次看到男友快擦撞前車，「但我就不敢講話，怕他分心，結果真的撞到了，男友就說妳怎麼不先講」，讓她覺得無辜又無所適從，她表示之後乾脆上車就睡覺。

(中時 )