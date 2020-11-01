相信大家都有相同感覺，為什麼女藝人生孩子總是能迅速恢復身材，對一般人來說，有如天方夜譚。近期剛生完孩子的大陸女星唐藝昕，也是「這麼不科學」的一位新手媽媽。

今年10月才剛生產完的唐藝昕，身材恢復速度可說是相當快速，重返工作崗位的她，除了接拍不少時尚雜誌，同時也開始參加綜藝節目的錄製。

深V禮服襯托出唐藝昕的好身材 (圖/ 翻攝自網路)

今(1日)，唐藝昕出席了一場直播活動，活動中，見她身穿一襲藍色星空裙搭配流蘇耳環，整體造型除了襯托出氣質，同時也展露了性感；深V開到腰的禮服與她白皙肌膚相當吸睛，胸前若隱若現和纖細的小蠻腰，更是讓不少網友狂喊這也太不科學了，這是剛生完孩子的狀態嗎？

唐藝昕雪白皮膚被網友讚爆 (圖/ 翻攝自網路)

產後復出的唐藝昕和老公張若昀兩人的夫妻生活也相當甜蜜，張若昀除了會親自下廚外，和唐藝昕在月子期間也一起增胖、一起減肥；夫妻間能如此相處，實在羨煞不少人；張若昀說：他最喜歡陽光開朗的女孩子，也難怪唐藝昕能被張若昀深愛多年。

(中時新聞網)