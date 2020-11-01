中信兄弟「三冠王」德保拉今天在台灣大賽第2戰繳出8局僅失1分的好表現，其中最後5個出局數都用三振拿下，追平台灣大賽紀錄，而打線也給予火力支援，岳東華、岳政華兄弟檔同局開轟也讓德保拉驚呼，「我也感到非常榮幸。」

首戰兄弟在延長賽落敗後，今天必須全力搶勝，否則將陷入0比2劣勢中，此役他們推出德保拉，他僅在二局上被連續敲3支安打失掉1分，但他很快回穩，接下來都沒再讓統一打者攻下分數。

總教練丘昌榮指出，德保拉一開始看起來有些緊張，對裁判好球帶也有不同想法，「對首次出賽的人難免有這種狀況，但後來隊友幫他得分後，他也越投越穩。」

德保拉則說：「第二局失分後，我告訴自己一定要勇敢站起來，幫助球隊守下每一局，也感謝隊友給予火力支援。」他表示過去只看過3兄弟同隊打球，但兄弟檔同局開轟則是首度見到。

而背負要幫助球隊扳平戰局的壓力先發，德保拉認為，每場比賽都有壓力存在，「但我們身為職業球員，必須要想辦法去克服這種壓力，要讓自己更突破一點，幫助球隊拿下勝利。」

丘總也認為拿下這一勝不代表什麼，「因為總冠軍戰是要搶4勝，現在還是要一場一場來，這一勝對球隊士氣有所提升，但到台南還是要打該做的事做好。」

(中時 )