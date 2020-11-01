美國總統大選進入倒數，民主黨候選人拜登在主要激戰區仍保持領先，現任總統川普能否重演逆轉勝戲碼？桃園市議員王浩宇分析一份佛羅里達州最新的投票統計指出，川普可望拿下該州，而若川普拿下佛州，就代表他有望連任。

王浩宇在臉書上PO出一份佛羅里達州提早投票的最新統計結果，該統計顯示，民主黨支持者得投票率佔目前已投票選民的39.5%，而共和黨支持者則佔38.1%，兩者僅相差1.4個百分點。

王浩宇指出，川普好像會贏，根據剛剛出爐的最新的搖擺州佛羅里達提早投票統計，共和黨支持者的投票率已經幾乎追到民主黨。他認為，根據過去經驗，川普支持者比較喜歡在投票日當日投票，也就是說... 佛羅里達州，川普已經拿下了。「佛州拿下，就代表...」。

網友們也留言回應，「議員現在都不關心高雄嘍？只關心美國，不怕其邁會生氣？」、「別太樂觀！疫情影響太嚴重了！」、「就算拿下佛州 那其他搖擺州呢？並不見得那麼絕對」、「難說吧，主要要還是Penn、Florida、Ohio這三州是搖擺州中最重要的」。

川普好像會贏。 根據剛剛出爐的最新的搖擺州佛羅里達提早投票統計，共和黨支持者的投票率已經幾乎追到民主黨。 根據過去經驗，川普支持者比較喜歡在投票日當日投票，也就是說... 佛羅里達州，川普已經拿下了。 佛州拿下，就代表... 由王浩宇發佈於 2020年11月1日 星期日

(中時新聞網)