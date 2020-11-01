大約兩年前，駐卡達的美國空軍烏代德空軍基地(Al Udeid)傳出基地伙食品質太差，白蟻、蠕蟲、黴菌和碎石都混在食物裡。然而美國海軍也不惶多讓， 尼米茲號(USS Nimitz ,CVN-68)的退役艦艇兵爆料，艦上的伙食經常令人驚奇。

軍事時報(Military Times)報導，退役艦艇兵凱文·塞爾菲森（Kevin Selfaison）在Facebook上發表了一系列「令人開胃」(反諷)的照片集，透露美國軍艦伙食爛到什麼程度。

塞爾菲森表示，他一直等到退役後才敢分享這些當兵時的林林總總，就是擔心自己在軍隊中的人緣與待遇。他是於10月3日發表這些圖片。

這位前水手告訴《軍事時報》：「就我所知，尼米茲號上的食物問題，不僅僅是尼米茲號一艘船的問題。而是整個海軍都差不多。」

以下是幾個特別令人驚奇的黑暗料理。

吃飯時，遇到一根頭髮在菜餚裡不算什麼，吃到一拕頭髮才叫厲害。

吃飯時，遇到一根頭髮在菜餚裡不算什麼，吃到一拕頭髮才叫厲害。

肉排濺出的鮮血使盤子看起來像是謀殺現場，但唯一犯下的罪行，就是對味蕾的光榮攻擊。

肉排濺出的鮮血使盤子看起來像是謀殺現場，但唯一犯下的罪行，就是對味蕾的光榮攻擊。

這團東西叫做烤雞蛋，另外還附有無數的蛋殼碎片，可以保證補充鈣質，使牙齒更鋒利。

這團東西叫做烤雞蛋，另外還附有無數的蛋殼碎片，可以保證補充鈣質，使牙齒更鋒利。

這肉排表面熟而中間生，塞爾菲森表示對它的評語是「大聲喊出最激勵海軍陸戰隊格言，繼續前進，每一天都是令人振奮的一天。」

這肉排表面熟而中間生，塞爾菲森表示對它的評語是「大聲喊出最激勵海軍陸戰隊格言，繼續前進，每一天都是令人振奮的一天。」

菜裡有蟲。塞爾菲森表示對它的評語是「吃著營養豐富的綠色蔬菜時，還不忘增加額外的蛋白質。畢竟，蛋白質是體力的關鍵。」

菜裡有蟲。塞爾菲森表示對它的評語是「吃著營養豐富的綠色蔬菜時，還不忘增加額外的蛋白質。畢竟，蛋白質是體力的關鍵。」

(中時新聞網)