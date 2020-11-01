澳洲新南威爾士州（New South Wales）一名24歲男子達米恩（Damien Terry）日前在公共廁所發現一瓶可樂，他喝了幾口後出現強烈腹痛，最後痛暈在廁所外，所幸經過醫院長達1周搶救才撿回一命，事後警方調查才發現，原來那瓶可樂含有劇毒農藥「巴拉刈」。

根據《每日郵報》報導，事故發生在10月21日早上，患有自閉症的達米恩在當地體育場的殘障廁所如廁時，看見廁所裡有一瓶可樂，便隨手拿起來喝，不料馬上出現腹痛、眼花等症狀，甚至吐出綠色嘔吐物，隨即暈倒在廁所外，被家人送往醫院緊急救治。

醫師說明，達米恩喝的可樂中含有「百草枯」（巴拉刈,Paraquat）和「敵草快」（Diquat），這兩著是用來製作除草劑的有毒化學物質，只要10到14毫升就能夠殺死一個成年人，應該是被人故意加入可樂中的；達米恩起初因腎臟衰竭，加上嚴重化學燒傷，皮膚一接觸毛巾就會脫落，一度性命垂危，所幸在醫護人員不斷搶救下，才終於恢復意識。

經警方調查，發現在公廁放置「劇毒可樂」的犯人，是體育館維護人員韋恩（Wayne McInnes），目前他已經辭去工作，並被新南威爾士州土地和環境法院處4.8萬澳元（約新台幣96萬元）的罰款。

(中時新聞網)