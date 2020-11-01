國軍第4季戰備周在10月26日起在全台各作戰區展開，採取實兵、不實彈的方式進行，民眾目擊戰車、裝甲車改變外型的欺敵戰術，甚至發新聞稿公開欺敵戰術。國民黨台北市議員羅智強卻質疑，國防部公開欺敵戰術，就像孔明告訴曹操他的草船要來借箭了，這箭還借的到嗎？

羅智強今天在臉書貼文表示，發新聞稿公開國軍的欺敵戰術，就好比，孔明告訴曹操他的草船要來借箭了，請問這箭還借的到？這敵還欺的了？國防部把國軍的偽裝工法，發新聞稿給各大媒體。民進黨大概是怕大陸不知道，原來裝甲車會漆成與水泥牆同色，原來家樂福旁的破陣地是假的，原來勇虎戰車是藏在廢五金裡，原來雲豹八輪甲車是用夾板改變外型。

羅智強指出，這是世界軍事史上，第一個把「怎麼欺敵」拿來新聞操作的，就是民進黨了。軍事機密變成新聞素材，相信國軍高層也很無奈，民進黨現在是「置入性行銷」治國。上將講的話，有側翼公關公司的小編大嗎？

國防部則對此作出回應，據《東森新聞雲》報導，國防部強調，國軍秉持「仗怎麼打，部隊就怎麼訓」的要求，戮力戰訓任務不懈怠。指欺敵的手段或方式，並非一成不變，會時時隨著戰況變化，因時、因地、因敵情、因作戰任務，運用多重手段欺騙敵人，來達到安全防護的主要目的。而這次的戰備訓練戰力保存措施，是屬於平時訓練，並無洩密之虞。

(中時新聞網)