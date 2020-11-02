國定古蹟鹿港龍山寺11月1日晚上被塗鴉怪客破懷，有人拿著噴漆，在外牆、廂房等處，到處噴漆。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國定古蹟鹿港龍山寺11月1日晚上被塗鴉怪客破懷，有人拿著噴漆，在外牆、廂房等處，到處噴漆。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

吳敏菁／彰化報導

國定古蹟鹿港龍山寺11月1日晚上被塗鴉怪客破懷，有人拿著噴漆，在外牆、廂房等處，到處噴漆，寺方人員緊急報案

，警方趕赴現場，當場逮到嫌犯，調查塗鴉客到處「羅宜凡

」大名，噴了13處，不僅涉嫌違反文化資產保存法，龍山寺管委會已要提損毀告訴。

「不管神啊、什麼的，我不怕」塗鴉客動機讓人費解，今晚鹿港警分局7點30分當場逮捕時，他還手拿噴漆鐵罐，對於偵訊為什麼噴漆，答非所問，警方還在進一部調查。

龍山寺管委會非常心痛，指出這是國家級古蹟，男子大辣辣到處噴漆，還一副天不怕、地不怕，理所當然，還好發現不算太晚，警方也即使遏止了，要是繼續噴下去，彩繪要修復就不是那麼容易了。

目前初步了解，噴漆男子並姓羅，而是約40歲洪姓男子，不是鹿港人，卻特地跑來噴漆，鹿港老街去年、今年也被曾遭塗鴉怪客噴漆作畫，掀起公憤，畢竟噴了容易，要清洗可不簡單。彰化縣文化局也表示，破壞古蹟，將依法開罰。

(中時 )