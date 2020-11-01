美國大選進入倒數，民主黨候選人拜登民定仍然領先現任總統川普，但是智庫民主研究所（Democracy Institute）所作的最新民調顯示，川普全國支持度為48％，領先拜登的47％，依此推算，川普可能獲得326張選舉人票，大勝拜登的212票。

民主研究所認為，拜登兒子杭特（Hunter Biden）近日的醜聞，影響到民主黨選情；川普目前以48％的支持率領先拜登1個百分點。至於佛州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州與威斯康辛州等關鍵搖擺州的民調中，川普都保持了49％對45％的領先優勢。

民主研究所表示，佛羅里達、愛荷華、密西根、明尼蘇達、賓夕法尼亞和威斯康辛等6各關鍵搖擺州的支持率，川普以49％比45％領先拜登4個百分點。民主研究所依此推算，川普將可獲得326張選舉人票，勝選票數會比2016年希拉蕊的還大。

另外，針對拜登次子杭特「通烏門」醜聞，57％的受訪者認為爆料的商人鮑布林斯基說出真相；有52％受訪者則認為，拜登是腐敗政客；21％的人表示不太可能投票給他，75％則認為沒有區別。

(中時新聞網)