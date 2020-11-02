洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)的新聞稿表示，美國空軍正在考慮將C-130和C-17運輸機，改裝成「巡弋飛彈發射機」，也就是運輸機也有攻擊力。

防衛部落格(Defense Blog)報導，洛馬公司在上星期宣布，剛剛從美國空軍「戰略發展計劃和試驗辦公室」（SDPE）那裡獲得了一份2500萬美元的合約，要進行「托盤彈藥試驗」。根據托盤彈藥的概念，美國空軍希望有一種可安裝在運輸機上的飛彈發射器，能夠使運輸機在必要的時候，迅速轉變成武器卡車。

洛馬表示，2021年開始的第四階段，將進行武器系統示範，並繼續評估利用運機機投放大量空射武器的潛力。

初步研究表明，運輸機有潛力安裝大量聯合遙攻飛彈（JASSM-ER），可以用這種方式，補充傳統的打擊機和轟炸機。這種創新的方法，使戰鬥人員能夠從更多的機場發起進攻行動。

JASSM是美國空軍新一代的巡弋飛彈。(圖/洛馬公司)

第一階段的實驗，是使用模擬武器測試MC-130J和C-17，從高空投放武器的可能。在此過程中，美國空軍是用JASSM-ER飛彈來測試。JASSM的官方代號是AGM-158，是於美國和盟軍的常規空對地精密飛彈，從2000年開始服役。

(中時新聞網)