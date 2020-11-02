以下四個星座根本是情場高手，只要想追，沒有追不到的對象！

▍1.金牛座

金牛座是一個對愛情十分謹慎的人，並不是那麼輕易談戀愛，所以他們總是在戀愛前準備的非常周全，雖然說在很多人眼中，感情經歷相對單薄的金牛座，和「情場高手」這四個字似乎沒什麼關係，但是這就是金牛座厲害的部分了，他們看似被動，但是實質上卻看透了一切，非常懂得觀察人心，也特別懂對方的心思和目的，其實只要是他們想要喜歡的對象，很少有他們追不到的！

▍2.巨蟹座

巨蟹座是一個非常會總結愛情的人，每經歷一段感情，巨蟹座都會統整出一套屬於自己的經驗，所以成為情場高手的巨蟹座都是談過很多次戀愛的，經驗讓巨蟹座越來越有歷練，有些人經歷很多次戀愛還是總是失敗，但是巨蟹座不一樣，知道這次太過投入所以被拋棄，那麼他們下一次就會記取教訓。

▍3.天秤座

顏值較高的天秤座，又加上他們的社交能力，所以對於天秤座來說戀愛並不是什麼奢侈品，他非常有自己的一套，善於結合自己的外表和性格吸引異性。玩轉情場，從不翻車。對待自己的「獵物」，天秤座不會只知道主動，而是會用曖昧不清，若即若離的手段吊足對方的胃口，製造心理落差感，在合適的機會，一舉將目標拿下。

▍4.射手座

射手座因為面對愛情，只求過程轟轟烈烈，總是用一種順其自然的態度，從來都不強求結果，所以感情經歷都十分豐富，也正是因為他們個性相當外向熱情，所以認識的自然比一般人還多，能夠用豐富的技巧和浪漫的手段慢慢瓦解異性的防線，讓人無法拒絕，乖乖進入射手座設好的「愛情陷阱」中。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)