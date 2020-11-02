娛樂8點半》香港女星蔡少芬以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演皇后一角，在台灣打開知名度，不過蔡少芬其實是選美出身，她在1991年時、以17歲妙齡獲得香港小姐季軍的頭銜，而蔡少芬正當紅時，在2008年嫁給大陸武術指導張晉，蔡少芬還因此被酸下嫁，不過夫妻倆互相扶持，牽手走過12個年頭，已是著名的模範夫妻。

蔡少芬在1991年以17歲的妙齡參加香港小姐選美，擁高顏值和好身材的蔡少芬，當年以大熱門之姿獲得季軍，蔡少芬也以此頭銜打開知名度，並在港劇擔任要角，蔡少芬積極挑戰自己，在《天倫》挑戰演壞女人、在靈異劇集《異度凶情》扮女鬼。

蔡少芬1999年來台宣傳戲劇《天地豪情》。（圖／本報系資料照片）

蔡少芬演技不俗，在1998年以《天地豪情》拿下《萬千星輝頒獎典禮1998》最佳女主角，蔡少芬25歲就拿獎，也讓她寫下最年輕的視后紀錄，而蔡少芬在2001年還與郭可盈、宣萱及陳慧珊被譽為香港無線電視「四大花旦」。

蔡少芬演藝成績亮眼，而她的愛情也悄悄發芽，蔡少芬2008年與大陸武打指導張晉步入禮堂，由於蔡少芬的名氣過大，媒體就對他們的婚姻明嘲暗諷，嘆女強男弱，蔡少芬還被酸下嫁，不過小倆口懶理唱衰，夫妻同心、互相扶持，牽手走過12個年，蔡少芬和張晉也育有一對女兒和將滿1歲的兒子。

夫妻近期在真人秀被問到新婚被唱衰，張晉表示，是蔡少芬讓他知道，只要認定了的人，都能牽手去領結婚證，蔡少芬則霸氣護夫表示，張晉是很多優點的人、能感的演員，她深信老公會成功「我相信他能出人頭地，因為我覺得他是一個很能幹的人」。

張晉2016年以《殺破狼2》、《葉問3》，雙料入圍第35屆香港電影金像獎最佳男配角獎。（圖／達志影像）

果真，皇天不負苦心人，張晉在2014年以電影《一代宗師》的「馬三」一角，獲得香港電影金像獎最佳男配角，並在2016年以《殺破狼2》的「高晉」以及《葉問3》的「張天志」，雙雙入圍第35屆香港電影金像獎最佳男配角獎。

蔡少芬和張晉過得甜蜜、幸福，是外界公認的模範夫妻檔。（圖／取材自蔡少芬微博）

張晉用行動證明他的對蔡少芬的愛以及自己對事業的堅持，夫妻倆也在去年底迎接兒子出生，幸福組成一家五口，蔡少芬和張晉現在過得相當幸福，也算打臉當年看衰他們言論。

(中時新聞網)