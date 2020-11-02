【回憶殺】擁有「台灣最美歐巴桑」封號的陳美鳳，64歲的臉蛋和身材神凍齡，一度紅到英國媒體，事業上也相當風光，影、視、歌及主持多棲，是演藝圈的長青樹，只不過感情路很坎坷，從小缺乏親情，長大後又遇人不淑，花了上千萬才擺脫不幸的婚姻。

陳美鳳出生在清寒家庭，生母體弱無法照顧，嬰兒時期就被送給鄰居當養女，未料養父母在她小學時離異，又被養父寄養在朋友家，寄人籬下10年看盡臉色，常被警告不准碰冰箱裡的東西；念國二時和姐妹淘去看蔡咪咪和「五花瓣」合唱團表演，養父氣到拿掃把痛毆她的背部，引來鄰居圍觀，但她不敢出聲，只能默默的掉眼淚；所幸養母是個溫柔女子，從小就會替陳美鳳訂做束衣褲打造好身材，也會留最好吃的腿肉給她，這段童年經歷，使她內心嚮往著有朝一日，能建立屬於自己的幸福家庭。

19歲那年，陳美鳳參加毛衣皇后選美比賽脫穎而出，被當時中視總經理王世綱看中而進入演藝圈，由於膚色健康，多半出演女主角身邊的綠葉好友，起初星路並不旺，後來因舞台形象火辣、個性親切被引薦到工地秀及餐廳秀場，知名度漸漸打開，得到電影演出和主持綜藝節目等工作，又遇到貴人徐進良的邀請，拍攝各式的八點檔，悲情母親的角色深植人心，獲得大批觀眾的愛戴，入行40幾年賺進大筆財富，讓她能享有童年無法過的富足生活。

陳美鳳出道多年都保有高人氣。（圖／中時資料照）

或許人生很難全贏，陳美鳳的事業平步青雲，愛情卻曲折無比，她曾和劉尚謙、孟飛及製作人張富傳緋聞，47歲情定有兩段婚姻紀錄的初戀男友David，並把對方與前妻生的一對子女視如己出，原本以為能過著童年嚮往的家庭生活，沒想到幸福的時光有些短暫，她數度掏錢為David買休旅車、繳600多萬元卡費、投資500萬開公司等，甚至支付前妻的贍養費，前前後後花了至少上千萬，真心卻換絕情，抓包David與同事搞曖昧，還慘被對方酒後家暴、摔手機；後來David在美國訴請離婚，要求陳美鳳月付300萬贍養費，聲請假扣押3千多萬元的美國房地產，獅子大開口要一半的財產，婚姻徹底決裂，赴美5次打跨國官司，最後支付一筆離婚和解金取回了房子，終於達成協議恢復單身。

陳美鳳與前夫David恩愛畫面成追憶。（圖／中時資料照）

雖然失去了婚姻，但陳美鳳仍抱持正面想法，感謝過往的經歷造就現在的她，「凡事急不得，時間是良藥，我會繼續努力！在堅持與放棄之間，我選擇堅強樂觀面對，好的壞的我都收下。」64歲陳美鳳，對於愛情還是有期待但不強求，盼望未來的對象外表忠厚老實、個性幽默風趣。

(中時新聞網)