美股大選前後漲跌機率

很多人擔心，美總統大選過後，全球股市是否會出現大幅回檔，尤其是大選前一周，美股四大指數都出現較大幅度的拉回，投資人不免會有些擔憂，但其實先撇開外在因素，以大數據來看近40年美國總統大選後的漲跌機率，選後20日美股上漲機率其實高達7成以上。

這張表可以清楚看到，選前20日因市場不確定因素升溫，基本上美股漲跌機率各半，且成交量會明顯萎縮，這很合理，而選後10日勝選人確定出爐，這時市場會先去消化新的政策、新的產業風氣，多數被動式基金也會開始進行投資組合的調整，會出現零星的調節賣壓也屬合理，此時美股上漲機率約4成左右，選後20日，市場上該賣的都賣了、調節賣壓也差不多結束，資金就會開始轉往新的政策題材、基本面亮眼的個股，且此時最大的不確定因素-大選結果，也已經解除，資金買進的力道會比選前大得多，因此上漲機率高達7成以上。

本次大選前，雖然全球股市都出現較大幅的修正，但最具代表性的VIX(恐慌指數)，並沒有持續往上飆，VIX在10/28衝高一日後，10/30就開始回弱，並留下長達3%的上影線，由此可見，市場並沒有想像中的悲觀，否則VIX的避險買盤不會只有這一點程度的漲幅。

而本次大選前後，對績優股來講會是絕佳的佈局時機，因剛好碰上Q3財報、10月財報的密集公佈期，正常情況下，只要是季報、月報大幅優於市場預期的個股，股價都會提前反應，但這次卡到總統大選，法人機構、壽險資金礙於風險考量，並不會在第一時間就進場去買這些「財報績優股」，等於是說只要Q3、10月財報優於市場預期，不是不漲，只是漲勢被遞延到選後，因此對於一般投資人會是很好的機會，建議可以朝向「基期本來就不高，且財報公佈大幅優於預期，但股價卻不漲」，下去提前佈局，畢竟選後全球股市，會面臨題材空窗期，這時候資金就會開始朝向最根本的基本面下去做選股。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)