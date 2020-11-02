白宮新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）談疫情

就在美國總統川普趁選前幾天做最後衝刺之際，白宮和新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）長久以來的裂痕，終於在周六晚公開爆發。

據CNN新聞網1日報導，川普最近在總統大選造勢活動中，不斷痛批醫生，質疑科學，並抨擊媒體凸顯與日俱增的新冠確診病例。事實上，好幾個月來，川普都在詆毀旗下的醫學專家，把科學家撂在一旁，並拒絕採取防控新冠的基本措施，而忙著嘲諷民主黨對手拜登戴口罩。不過，佛奇始終默不作聲，從容應付川普的攻擊，同時懇請美國大眾戴口罩，並維持社交距離。

但他的自制似乎在《華盛頓郵報》（Washington Post）的專訪中消散，直指白宮讓沒有傳染病相關訓練的神經放射科醫生參與制定防控新冠策略。此外，他還大讚白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）先前坦承，政府已放棄控制新冠疫情蔓延。

眼見川普不斷淡化絕大多數州有增無減的病例，不顧社交距離，在支持群眾大都不戴口罩的狀況下，舉行大規模造勢活動，甚至說醫生為了牟利，而誇大新冠肺炎的死亡人數，佛奇直指美國「身受重傷」。

就在美國創下單日死亡人數最多的世界紀錄時，他說，隨著天氣變冷，全美民眾紛紛走向室內，目前的狀況真是再糟糕不過了。

佛奇是廣受美國大眾信任的醫學專家，先後在民主共和兩黨6位總統手下任職。他強調，梅多斯說不可能控制新冠疫情是出言坦率，值得向對方致敬。此外，佛奇苦口婆心，力勸美國民眾只要戴口罩，保持社交距離，就能改變新冠肺炎的軌跡，並拯救人命。

(中時新聞網)